"مدينة المعرفة" توقع عقداً مع "السعد للمقاولات" بـ506 ملايين ريال

أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية توقيع عقد تنفيذ الأعمال الإلكتروميكانيكية والتشطيبات للسوق التجاري بمشروع ملتقى المدينة (وسط المدينة سابقاً) مع شركة السعد للمقاولات العامة.

وقالت إن قيمة العقد تبلغ 506.6 مليون ريال لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

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وذكرت "مدينة المعرفة" في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية أن العقد يشمل تنفيذ أعمال الإلكتروميكانيكية (الكهرباء والميكانيكا) والتشطيبات للسوق التجاري والتي من بينها شبكات القوى الكهربائية والاتصالات ولوحات الجهد والإضاءة والإنارة وأنظمة التحكم والإنذار والمصاعد والسلالم الكهربائية وأعمال التكييف والتهوية وشبكات المواسير والمجاري والعزل الحراري والأعمال الصحية وجميع أعمال التشطيبات للمباني وأعمال الألمنيوم والواجهات.

وتصل مدة العقد إلى 22 شهرا ونصف.

وسيتم سداد مستحقات المقاول على دفعات بموجب مستخلصات شهرية بناء على ما يتم تنفيذه من مهام العقد وبالتالي تتوزع الفترة التي سينعكس عليها الأثر المالي المتمثل في التدفقات النقدية الخارجة لسداد مستحقات المقاول خلال مدة التنفيذ.

يقع مشروع ملتقى المدينة الذي يضم السوق التجاري في الجزء الشمالي من مدينة المعرفة على طريق الملك عبدالعزيز بواجهة طولية مباشرة تصل إلى 450 متر وبالتالي يستفيد من العوامل المتوفرة لموقعه الاستراتيجي على هذا الطريق المحوري الذي يربط مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بالمسجد النبوي الشريف مروراً بمحطة قطار الحرمين السريع ومدينة المعرفة وبالتالي يوفر للموقع سهولة الوصول.

ويستفيد المشروع من عناصر الربط بالمشاريع الرئيسية الأخرى الجاري تطويرها بمدينة المعرفة حيث يبعد المشروع عن المسجد النبوي الشريف بحوالي 5 كيلومترات ومحطة قطار الحرمين السريع بحوالي 2.9 كيلو متر ومسجد قباء بحوالي 6.6 كيلو متر ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي الذي يبعد عنه المشروع بحوالي 10 كيلومتر.

ويضم مشروع ملتقى المدينة (المرحلة الأولى) التي يجري تنفيذها من قبل شركة السعد للمقاولات العامة السوق التجاري والبرج الفندقي بعدد 350 غرفة فئة 5 نجوم تتم إدارتها من قبل "هيلتون العالمية" والبرج السكني الذي يضم الشقق السكنية ذات العلامة الفاخرة بعدد (64) وحدة سكنية وترتبط مباشرة مع الفندق والبوليفارد والسوق التجاري.

ويشمل المشروع حديقة عامة على مساحة 65 ألف متر مربع تحتضن الأنشطة والبرامج الترفيهية.

ويساهم في تمويل تكاليف تنفيذ المشروع صندوق التنمية السياحي وبنك الرياض بقيمة 782 مليون ريال مناصفة بينهما، وقد بدأ العمل في تنفيذ مشروع ملتقى المدينة خلال العام 2021م.

كما تم توقيع عدد من اتفاقيات التأجير في السوق التجاري وعناصر المشروع المختلفة الأخرى وتأكيد الرغبة لعدد من المستأجرين الآخرين بمساعدة مستشارين متخصصين في القطاع التجاري والاستثماري ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ كامل المرحلة الأولى لمشروع الملتقى بمكوناتها (السوق التجاري والفندق والبرج السكني والبوليفارد) في العام 2025م، علماً بأن المشروع في مرحلتيه الأولى والثانية سيشغل مساحة 186 ألف متر مربع وستوفر مساحة تأجيرية بحوالي 122 ألف متر.