"كوفيسترو" الألمانية ترفض عرض استحواذ من "أدنوك" الإماراتية

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة قولها، اليوم الخميس، إن شركة "كوفيسترو" الألمانية لصناعة اللدائن والكيماويات رفضت عرض استحواذ مبدئيا من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، قائلة إن العرض متواضع جدا.

وقفز سعر السهم 3.7% إثر نشر التقرير، بعد تداوله على انخفاض في وقت سابق من اليوم. وارتفع السهم 2.4% في الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش.

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وقال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" يوم الثلاثاء، إن "أدنوك" فاتحت "كوفيسترو" في عرض للاستحواذ تزيد قيمته على 10 مليارات يورو (11 مليار دولار). ورفضت "كوفيسترو" و"أدنوك" التعليق على تقرير اليوم الخميس.

وقال آرنه راوتنبيرج، وهو مدير صندوق في "يونيون إنفستمنت"، لـ "رويترز": "كوفيسترو" في وضع جيد للغاية، وتعتمد أرباحها بشدة على حالة الاقتصاد بشكل عام، وهي حاليا مقومة بأقل من قيمتها. وربما يتوقف قبول المساهمين الحاليين لعرض الاستحواذ هذا على السعر فحسب".

ونشرت "كوفيسترو" في أبريل/نيسان توقعات للأرباح طمأنت الأسواق على آفاق النمو الخاصة بالشركة. كما استأنفت برنامجا لإعادة شراء الأسهم.

غير أن مستثمرا صناعيا قال إن العرض والطلب على البولي يوريثان آخذان في التراجع، وإن "كوفيسترو" قد تقبل عرضا أعلى يتراوح بين 60 و65 يورو للسهم.