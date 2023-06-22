"إسمنت الجنوب" توقع اتفاق تمويل بـ1.4 مليار ريال مع "الأهلي" السعودي

أعلنت شركة إسمنت المنطقة الجنوبية السعودية توقيع اتفاقية تمويل بنكي طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي بقيمة 1.4 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن مدة التمويل 10 سنوات متضمنة فترة سماح سنتين.

مادة اعلانية

وتستهدف "إسمنت الجنوب" من وراء الحصول على التسهيلات تمويل مشروع إنشاء خط إنتاج بطاقة 5.000 طن/يوم مع البنية التحتية لخط آخر بنفس الطاقة بمصنع أسمنت جازان.

كما أعلنت "إسمنت الجنوب" إعادة جدولة تمويل بنكي طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية المقدم من البنك الأهلي السعودي لتتناسب مع التدفقات النقدية المستقبلية للشركة.

وقالت إن إجمالي التمويل يبلغ 700 مليون ريال، والجزء المسدد 466.6 مليون ريال، فيما تبلغ قيمة المبلغ المعاد جدولته 233.4 مليون ريال.

وكانت مدة التمويل قبل الجدولة أقساط ربع سنوية تنتهي في 31 ديسمبر 2025، وأصبحت بعد الاتفاق عشر سنوات متضمنه فترة سماح سنتين.