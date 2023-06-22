"إسمنت الجنوب" توقع اتفاق تمويل بـ1.4 مليار ريال مع "الأهلي" السعودي
أعلنت إعادة جدولة تمويل سابق بـ233.4 مليون ريال
أعلنت شركة إسمنت المنطقة الجنوبية السعودية توقيع اتفاقية تمويل بنكي طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي بقيمة 1.4 مليار ريال.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن مدة التمويل 10 سنوات متضمنة فترة سماح سنتين.
وتستهدف "إسمنت الجنوب" من وراء الحصول على التسهيلات تمويل مشروع إنشاء خط إنتاج بطاقة 5.000 طن/يوم مع البنية التحتية لخط آخر بنفس الطاقة بمصنع أسمنت جازان.
كما أعلنت "إسمنت الجنوب" إعادة جدولة تمويل بنكي طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية المقدم من البنك الأهلي السعودي لتتناسب مع التدفقات النقدية المستقبلية للشركة.
وقالت إن إجمالي التمويل يبلغ 700 مليون ريال، والجزء المسدد 466.6 مليون ريال، فيما تبلغ قيمة المبلغ المعاد جدولته 233.4 مليون ريال.
وكانت مدة التمويل قبل الجدولة أقساط ربع سنوية تنتهي في 31 ديسمبر 2025، وأصبحت بعد الاتفاق عشر سنوات متضمنه فترة سماح سنتين.
-
إقرار طرح 18.5% من أسهم "أصول وبخيت" في السوق الموازيةسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين أسواق المال
-
جورجيفا: صندوق النقد الدولي أوفى بهدف توفير حقوق السحب الخاصة للدول الفقيرةأكدت توفير الصندوق حقوق سحب خاصة بقيمة 100 مليار دولار للدول المعرضة للخطر اقتصاد
-
رئيس "المركزي" الأميركي: لا نتوقع خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريباأكد أنه سيكون من الملائم رفع أسعار الفائدة مجدداً هذا العام وربما رفعها مرتين أسواق المال
-
انخفاض مفاجئ في مخزونات النفط الخام الأميركية وارتفاع مخزونات الوقودمعلومات الطاقة: الانخفاض المفاجئ للمخزونات بفعل قوة الطلب على التصدير وتراجع الواردات طاقة