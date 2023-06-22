"الصقر للتأمين" تفوز بعقد من شركة "المفتاح لتأجير السيارات"

أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني أنها استلمت تعميدا من شركة المفتاح لتأجير السيارات المحدودة لإصدار وثيقة تأمين المركبات لتغطية المركبات التابعة للشركة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن تاريخ إعلان الترسية 22 يونيو 2023، وتوقعت توقيع العقد يوم 1 يوليو 2023.

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وذكرت أن قيمة العقد تتجاوز 5% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وفقا للقوائم المالية المدققة لعام 2022م، ويشمل تقديم خدمات تأمين المركبات التجارية الشامل لمدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ 01 يوليو 2023. وتوقعت أن يكون للعقد تأثير إيجابي على نتائج الشركة المالية لعام 2023.