اقتصاد البحرين
"ممتلكات" البحرينية تستحوذ على حصة في "مكلارين"
أكدت استحواذها على حصص حاملي الأسهم الممتازة في مجموعة "مكلارين"
وضع القراءة
100% حجم الخط
ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية، اليوم الخميس، أن شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات" أكدت استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية وتطوير خططها الرامية إلى تنمية عوائد محفظتها الاستثمارية بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة ويعزز من الجهود القائمة لتنمية الاقتصاد الوطني بما يعود بالخير والنماء وخلق الفرص لصالح الجميع.
وفي إطار مناقشة المساهمين في مجموعة "مكلارين" لإعادة الهيكلة، أعلنت شركة "ممتلكات" عن استحواذها على حصص حاملي الأسهم الممتازة في المجموعة.
مادة اعلانية
يذكر أن مجموعة "مكلارين" تسعى إلى تحقيق خطط تطوير أدائها والتوسع في نشاطها في مجال صناعة السيارات من خلال تبني الحلول المبتكرة والدخول في أسواق جديدة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
ترسية مشروع بـ 54 مليون ريال من "هيئة الأدب والنشر" على "تام التنموية"لتصميم وتنفيذ مشروع تقديم منح لترجمة الكتب شركات
-
الكرملين: بوتين ورئيس وزراء قطر سيبحثان في موسكو الحفاظ على أسعار طاقة عادلةمخزونات النفط الخام الأميركية تراجعت نحو 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يونيو طاقة
-
حكومة باكستان تدرس تأجير محطة حاويات في ميناء كراتشي لموانئ دبيقرار الحكومة الاتحادية يأتي بعد توصية من لجنة حكومية اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية