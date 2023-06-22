"ممتلكات" البحرينية تستحوذ على حصة في "مكلارين"

ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية، اليوم الخميس، أن شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات" أكدت استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية وتطوير خططها الرامية إلى تنمية عوائد محفظتها الاستثمارية بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة ويعزز من الجهود القائمة لتنمية الاقتصاد الوطني بما يعود بالخير والنماء وخلق الفرص لصالح الجميع.

وفي إطار مناقشة المساهمين في مجموعة "مكلارين" لإعادة الهيكلة، أعلنت شركة "ممتلكات" عن استحواذها على حصص حاملي الأسهم الممتازة في المجموعة.

مادة اعلانية

يذكر أن مجموعة "مكلارين" تسعى إلى تحقيق خطط تطوير أدائها والتوسع في نشاطها في مجال صناعة السيارات من خلال تبني الحلول المبتكرة والدخول في أسواق جديدة.