"سامي" السعودية توقع اتفاقية مع "سفران" الفرنسية لصيانة محركات الطائرات

وقعت شركة SAMI السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية مع شركة سفران Safran Helicopter Engines للتعاون في مجال صيانة وإصلاح محركات الطائرات المروحية، وفقاً لبيان.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز سبل التعاون بين الكيانين من خلال التوسع في قدرات صيانة وإصلاح المحركات بالتعاون مع شركة سفران لمحركات الطائرات المروحية.

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كما يشمل هذا التعاون على الدعم التقني والاعتمادات وتطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير أعلى جودة من التدريب التقني للكوادر السعودية والذين سيتلقون تأهيلهم في تارنوس بدولة فرنسا من قبل خبراء الشركة.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سامي"، المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد: "تمثل هذه الاتفاقية خطوة هامة لأحد أهدافنا في قطاع الطيران والفضاء المتمثل في التوسع في بناء قدرات صيانة وإصلاح محركات الطائرات المروحية داخل المملكة، كما تجسد هذه الاتفاقية حرصنا على خلق البنية التحتية والفرص لتطوير المواهب المحلية، المتمثلة في بناء منشأة الصيانة والإصلاح وذلك لتعزيز نقل المعرفة والخبرة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

يشمل التدريب التقني للكوادر السعودية تنمية مهاراتهم في صيانة وإصلاح محركات الطائرات المروحية من طراز ماكيلا 1 (Makila 1) وآريال 2 (Arriel 2) التي يتم تركيبها في الطائرات من طراز سوبر بوما (Super Puma) وبانثر (Panther) وغيرها من منظومات الطائرات المختلفة.

يذكر أن شركة سفران لمحركات الطائرات المروحية لها مكانة عالمية في مجال تصنيع محركات طائرات المروحية، حيث تجاوزت حصيلة إنتاجها من هذه المحركات أكثر من 75000 محرك منذ تأسيسها، وتقدم الشركة أكبر مجموعة من محركات أعمدة الدوران التوربيني للمروحيات في العالم، وتتمتع بقاعدة عملاء ضخمة تضم أكثر من 2500 عميل في 155 دولة.