الجيش الياباني يتجه للتعاقد مع "سبيس إكس" لتقديم خدمة "ستارلينك"

يدرس الجيش الياباني استخدام خدمة "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي تقدمها شركة تابعة للملياردير إيلون ماسك، بهدف اعتماد هذه التقنية السنة المقبلة.

ونقلت صحيفة "يوميوري" اليابانية عن مصادر حكومية لم تسمها قولها الأحد: إن وزارة الدفاع يمكنها بالفعل الوصول إلى أقمار اتصالات صناعية في المدار الجغرافي الثابت، لكن استخدام تقنية "ستارلينك" التي تقدمها شركة "سبيس إكس" سيضيف مجموعة من الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض.

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وتسعى بلدان في أنحاء العالم إلى بناء القدرة على الصمود في مواجهة مخاطر التشويش على الاتصالات أو الهجمات على الأقمار الصناعية في حالة وقوع أي صراع.

وقالت الصحيفة إن قوات الدفاع الذاتي اليابانية تختبرنظام "ستارلينك" منذ مارس/آذار، إذ تم نشر النظام في عشرة مواقع تقريبا ويجري التدريب عليه.

ولم يتسن الوصول حتى الآن إلى المتحدثين باسم وزارة الدفاع للتعليق على التقرير خارج ساعات العمل.

وتنشر أوكرانيا تكنولوجيا "ستارلينك" في ساحة القتال، وتحاول روسيا حجب استخدامها في المنطقة.

وقال ماسك في أكتوبر/تشرين الأول إن "سبيس إكس" لا يمكن أن تتحمل تمويل استخدام "ستارلينك" في أوكرانيا إلى أجل غير مسمى.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية هذا الشهر إنها تعاقدت على تقديم خدمات "ستارلينك" هناك.