المهندس فواز الشرعبي يمثل "شمال للاستثمار" في توقيع مذكرة مع "GSCAN"

وقّعت الشركة السعودية "شمال للاستثمار" مذكرة تفاهم مع الشركة الإستونية "GSCAN"؛ بهدف إنشاء مشروع مشترك في المملكة العربية السعودية، لنقل تقنية (MTF) Muon Flux Technology وتقديم حلول تقنية جديدة ومتطورة من خلال تطوير الجيل القادم من إجراء الاختبارات غير الإتلافية (المعروفة بـ(NDT).

ويستهدف المشروع تمكين صانعي القرار من الحصول على المعلومات الأكثر دقة في إدارة الأصول بشكل أكثر كفاءة، والإسهام في الحفاظ على استثماراتهم في البنية التحتية وصيانتها بأقل التكاليف الممكنة.

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كما يستهدف المشروع المشترك إنشاء خط إنتاج مجهز بأحدث الأجهزة والروبوتات لتصنيع الماسحات الضوئية الجديدة بتقنية (MTF) التي تستطيع إجراء التصوير ثلاثي الأبعاد في الاستخدامات الصناعية والأمنية والكشف الدقيق والمستقل عن التهديدات مع تصنيف المواد الخطرة والممنوعة، وتحليل التركيب الكيميائي باستخدام أشعة كونية طبيعية آمنة من الإشعاع.

ويقدم المشروع أحجاما مختلفة من الماسحات الضوئية ليتم استخدامها في نقاط التفتيش الصناعية والأمنية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "شمال للاستثمارات" المهندس فواز بن محمد الشرعبي: "أهم هدف للمشروع المشترك هو المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال نقل التقنية المبتكرة والقيام بإنتاج محلي متقدم تقنياً إلى المملكة بحلول عام 2027؛ لدعم نمو الصادرات من المنتجات عالية القيمة، وتمكين المملكة من تزويد الطلب المحلي بهذه التكنولوجيا المبتكرة؛ من أجل المضي قدماً نحو هذا الهدف لتعزيز المحتوى المحلي في داخل المملكة".

ويسهم المشروع المشترك في دخول خدمة قطاع الإنشاءات وإدارة الأصول وقطاعات الأمن الصناعي والتفتيش والفحص وغيره باستخدام وسائل لإجراء الاختبارات غير الائتلافية والماسحات الضوئية، ومن ثم تحقيق الهدف المنشود وهو نقل تقنية إنتاج الماسحات الضوئية (MTF)، وتقديم ما يُعرف بمشروع الجسر الصامت وإنشاؤه في عدد من الموانئ الجافة والبحرية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "GSACN" ماركهيلم: "هدفنا المشترك هو إنشاء مشروع يتيح تقديم المعرفة حول حلول التقنية المعرفية في المملكة العربية السعودية، وستكون منتجاتنا وخدماتنا ملائمة تماماً للقطاعات الصناعية والأمنية في داخل المملكة وخارجها".

وتعتبر شركة "شمال للاستثمار" إحدى شركات مجموعة"شمال"، وهي شركة سعودية تم تأسيسها في عام 2003؛ بهدف توفير الخدمات الاستشارية والإمدادات للعملاء في قطاع صناعة الدفاع والطيران.

وتتخصص شركة "شمال" في المجال العسكري والأمني والتجهيزات وتوريد سلاسل الإمداد والاستثمار في التقنيات الجديدة المبتكرة، وقد تم تنفيذ عدد من المشاريع مع مختلف الجهات الأمنية الحكومية والخاصة في السعودية.