"المطاحن" العمانية تتلقى دعماً حكومياً للقمح لمدة عام

أعلنت شركة "المطاحن" العمانية اليوم على موقع بورصة مسقط، تلقيها رسالة من الحكومة تقضي بتقديم دعم للقمح، وذلك لمدة عام بدءاً من الأول من مايو 2023.

ويأتي هذا الدعم نظراً للارتفاع الحاد في أسعار الحبوب عالمياً، وحرص الحكومة على عدم ارتفاع أسعار الطحين في السوق المحلي.

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يذكر أن شركة المطاحن العمانيةهي شركة مساهمة عمانية عامة تتبع الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة بنسبة 51% من أسهمها، وفق صحيفة "الشبيبة" العمانية.

وتعتبر مطاحن عُمان أول شركة للتصنيع الغذائي في السلطنة، وهي الأولى في السوق المحلي فيما يتعلق بمنتجات الطحين والمخبوزات والأعلاف الحيوانية.