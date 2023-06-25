"هيونداي للهندسة" توقع عقدا مع "أرامكو" لبناء مجمع بتروكيماويات
قيمته خمسة مليارات دولار
قالت حكومة كوريا الجنوبية اليوم الأحد إن شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات وقعت عقدا قيمته خمسة مليارات دولار مع شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو لبناء مجمع بتروكيماويات في المملكة.
وذكرت وزارة الأرض والبنية التحتية والنقل أن الوزير وون هي ريونج، الذي حضر مراسم التوقيع في السعودية، قال إن الصفقة ستوسع نطاق التعاون في مجال الطاقة بين البلدين.
وأمس قالت المجموعة الهندسية الإيطالية ماير تكنيمونت إنها حصلت على عقدين قيمتهما نحو ملياري دولار لتوسيع إنتاج البتروكيماويات بمصفاة ساتورب في السعودية.
مصفاة ساتورب، الواقعة في مدينة الجبيل السعودية، هي مشروع مشترك بين شركتي أرامكو السعودية وتوتال إنرجيز الفرنسية.
وقالت "ماير تكنيمونت" في بيان السبت إن عقدي إنجاز الخدمات الهندسية والمشتريات والبناء سيزيدان من إيرادات المجموعة في 2023 والسنوات المقبلة، وفقا لوكالة "رويترز".
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