اليابان تدعم صندوقاً لشراء "JSR" لتصنيع مواد الرقائق بـ6.4 مليار دولار

عرض صندوق مدعوم من الحكومة اليابانية شراء شركة JSR Corp، المركزية لصناعة مواد أشباه الموصلات، في صفقة قيمتها 6.2 مليار دولار، حسبما ذكرت الشركة اليوم الاثنين.

وقالت شركة JSR في بيان إن مجلس إدارتها يؤيد الصفقة، التي من شأنها خصخصة شركة تعد منتجا رئيسيا لمواد وخامات تصنيع أشباه الموصلات.

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وذكرت "جي إس آر" أن مؤسسة الاستثمار اليابانية (JIC) ، الصندوق الذي يقف وراء الصفقة، تأمل في إتمامها بحلول ديسمبر، لكن هناك إجراءات تنظيمية تجعل من الصعب التنبؤ بجدول زمني دقيق.

و(JIC) هو صندوق استثماري تأسس في عام 2018، والحكومة هي المستثمر الأكبر، إلى جانب شركاء أصغر من القطاع الخاص.

يأتي العرض في الوقت الذي تحاول فيه طوكيو، جنبًا إلى جنب مع العديد من الدول، تحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد للرقائق التي تعتبر أساسية للاقتصاد الحديث، نقلاً عن وكالة "فرانس برس".

والرقائق الدقيقة هي شريان الحياة للاقتصاد العالمي حيث توجد شرائح صغيرة من السيليكون في جميع أنواع الإلكترونيات - من مصابيح LED وغسالات الملابس إلى السيارات والهواتف الذكية. كما أنها ضرورية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والقانون والنظام والمرافق.

ومن المتوقع أن يصل حجم صناعة أشباه الموصلات إلى تريليون دولار بحلول عام 2030.

لكن الاضطرابات الوبائية والتوترات مع الصين أثارت مخاوف على مستوى العالم بشأن المخاطر في سلاسل توريد الرقائق الحالية.