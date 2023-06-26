"فيات الجزائر" توقع اتفاقيتي شراكة مع "الوطنية للتأمين" و"أليانس"

وقع وكيل السيارات فيات الجزائر (التابع لمجموعة ستيلانتيس)، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، اتفاقيتي شراكة مع كل من الشركة الوطنية للتأمين (SAA) و أليانس للتأمينات.

ووقع بالأحرف الأولى على الاتفاقية الأولى، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين، يوسف بن ميسية والمدير العام لشركة فيات الجزائر، حكيم بوطهرة، بحضور مسؤولي المؤسستين خلال حفل أقيم بجناح "فيات الجزائر" بمعرض الجزائر الدولي.

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وسيتم في إطار هذه الاتفاقية تقديم جملة من الخدمات للزبائن من بين المكتتبين لبوليصات تأمين لدى الشركة الوطنية للتامين وزبائن "فيات الجزائر" وفقا لوكالة أنباء الجزائر.

ويتعلق الأمر على وجه الخصوص، بضمان خدمة مباشرة من شركة التأمين على مستوى كل قاعة عرض فيات الجزائر" و ضمان الاستماع والمتابعة المستمرة".

كما سيتم بمقتضى هذه الاتفاقية، إدخال أدوات رقمية حديثة وعملية من خلال حلول تأمين مبتكرة من أجل تبسيط عملية تحمل المسؤولية وضمان جودة أفضل للخدمات''.

وتسمح الاتفاقية أيضا بإنجاز الخبرة وإصلاح الأضرار على مستوى ورشات فيات، مع دفع الخدمات من قبل الشركة الوطنية للتأمين و توفير قطع الغيار الأصلية ويد عاملة مؤهلة مطابقة للمعايير''.

ورحب الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين، يوسف بن ميسية، بهذه الاتفاقية، مؤكداً أنها تعزز أوجه التناغم الإيجابي بين الشريكين البارزين في أسواق كل منهما''.

وأشار مدير عام "فيات الجزائر"، حكيم بوطهرة، إلى أن هذه الاتفاقية تأتي لترسي "أسس شراكة نوعية متبادلة المنفعة بين الجهتين، مع وضع إطار لتنسيق الخدمات وتبادل الخبرات من أجل الجمع بين خدمات هذين الشريكين، لصالح زبائنهما".

وفي ذات الجناح تم التوقيع على اتفاقية ثانية بين "فيات الجزائر" و"أليانس للتأمينات" وقعها بالأحرف الأولى كل من الرئيس المدير العام لشركة التأمين الخاصة حسن خليفاتي والمدير العام لشركة فيات حكيم بوطهرة.

وسيتم في اطار هذه الشراكة إستحداث خدمة الدفع من قبل الغير تحت تسمية "Pack Sereno '' الذي يسمح بدفع تكاليف إصلاح سيارات "فيات" التي تعرضت لأضرار، دون أن يكون لدى المؤمن له مشاكل بشأن الإجراءات الإدارية.

وبموجب هذه الشراكة، تتعهد "أليانس للتأمينات"، التي ستكون حاضرة من خلال نقاط البيع وقاعات العرض التابعة لشركة فيات، بضمان "التغطية التأمينية لسيارات العلامة التجارية الإيطالية التي يتم استيرادها وإنتاجها في الجزائر.