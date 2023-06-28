"يو بي إس" يعتزم إلغاء أكثر من نصف وظائف "كريدي سويس"

تعتزم مجموعة "يو بي إس" المصرفية إلغاء 35 ألف وظيفة في "كريدي سويس"، أي أكثر من نصف موظفي البنك الذي تم الاستحواذ عليه في إطار خطة إنقاذ طارئة، وفق ما أفاد الثلاثاء تقرير لشبكة بلومبرغ.

كان لدى بنك كريدي سويس نحو 45 ألف موظف قبل أن يوشك على الانهيار على خلفية مخاوف المستثمرين بشأن ملاءته المالية، ما دفع الحكومة السويسرية إلى إعداد خطة إنقاذية ضخمة.

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وكان خبراء قد رجّحوا إلغاء عدد كبير من الوظائف بسبب تداخل الأنشطة في اثنين من أهم البنوك في العالم.

ولم يشأ "يو بي إس" الإدلاء بأي تعليق لوكالة فرانس برس حول التقرير.

في نهاية العام الماضي كان العدد الإجمالي لموظفي المجموعتين المصرفيتين نحو 120 ألفا، منهم 37 ألفا في سويسرا.

ونقل تقرير بلومبرغ عن مصادر قريبة من المؤسستين، أنه تم إبلاغ الموظفين بثلاث دفعات قادمة من إلغاء الوظائف هذا العام، الأولى في نهاية يوليو والثانية في سبتمبر والثالثة في أكتوبر.

وكان الرئيس التنفيذي لبنك "يو بي إس" سيرجيو إيرموتي قد حذر في وقت سابق من هذا الشهر من "مطبات" في الأشهر المقبلة، وقال إن الاندماج يتطلب "دفعات" من القرارات الصعبة، لا سيما في ما يتعلق بالتوظيف.