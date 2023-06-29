ثاني أكبر شركة لبيع الأزياء بالتجزئة في العالم تحقق أرباحاً فصلية تفوق التوقعات
المجموعة السويدية تحقق أرباحاً بـ 438.55 مليون دولار في 3 أشهر
ذكرت مجموعة "إتش آند إم"، ثاني أكبر شركة مبيعات تجزئة للملابس في العالم، اليوم الخميس، أنها حققت أرباحا أعلى من المتوقع في الفترة ما بين مارس/آذار ومايو/أيار.
وقالت الشركة إن أرباح الربع الثالث تمثل أيضا بداية جيدة في ظل سعي المجموعة إلى اللحاق بركب المنافسين الأسرع نموا.
وبلغ الربح التشغيلي للمجموعة السويدية في الربع الثاني من السنة المالية والممتد من مارس/آذار إلى مايو/أيار 4.74 مليار كرونة سويدية (438.55 مليون دولار) نزولا من 4.98 مليار كرونة سنويا في الفترة نفسها من العام الماضي، لكنها ما تزال أكبر من الأرباح التي توقعها محللون في استطلاع لريفينيتيف وبلغت 4.07 مليار كرونة.
وارتفعت المبيعات بالعملة المحلية في الفترة ما بين الأول من يونيو/حزيران و27 من الشهر نفسه، وهو أول شهر من الربع الثالث، 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفض هامش الربح التشغيلي لإتش اند إم في الربع الثاني بواقع 8.2% نزولا من 9.2% قبل عام، بينما أكدت المجموعة على هدفها بتحقيق هامش ربح قيمته 10% في العام المقبل، وهو هدف يقول محللون إنه ربما يكون من الصعب تحقيقه.
وأعلنت المجموعة العام الماضي تسريح موظفين وتخفيضات أخرى في التكاليف قالت عنها حينئذ إنها ستوفر مصاريف ابتداء من النصف الثاني من 2023 وما بعده.
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