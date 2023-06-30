"بلدنا" القطرية ترفع حصتها في "جهينة" المصرية إلى 15.03%

رفعت شركة "بلدنا" القطرية، حصتها في شركة جهينة للصناعات الغذائية المدرجة في البورصة المصرية إلى 15.03%.

واشترت "بلدنا" نحو 600 ألف سهم إضافي في "جهينة" بقيمة نحو 7.4 مليون جنيه.

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وفي مايو، رفعت الشركة القطرية نسبة ملكيتها في أسهم شركة "جهينة" إلى 10.138%، وهو ما يعادل 95.44 مليون سهم، من 5% كانت استحوذت عليها في مارس الماضي.

وأوضحت "بلدنا" في بيان سابق، أنه وفقاً للاستراتيجية التي طورتها، فإنها ترغب في مواصلة مسار نموها في قطاع الأغذية والمشروبات داخل دولة قطر، إضافة إلى التوسع في دول أخرى خارج الدولة؛ وذلك من خلال إنشاء مشاريع جديدة أو الاستحواذ على مشاريع قائمة الأمر الذي يعزز من قيمة حقوق المساهمين.