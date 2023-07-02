أرباح "جمجوم فارما" ترتفع 94% إلى 84.4 مليون ريال في الربع الأول

أظهرت البيانات لشركة مصنع جمجوم للأدوية، ارتفاع صافي الأرباح في الربع الأول من العام 2023 بنسبة 94% إلى 84.4 مليون ريال، مقابل 43.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 165% في الربع الأول من العام، قياسا على 31.8 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2022.

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وأشارت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 23.9% إلى 302 مليون ريال في الربع الأول من العام بسبب زيادة الطلب على منتجات الشركة في الأسواق الرئيسية.

وأضافت أن الزيادة التي تم اعتمادها في أسعار بعض منتجات الأدوية الرئيسية للشركة في الجزء الأخير من الربع الأول للعام 2023 ساهمت أيضا في نمو الإيرادات، فضلا عن الارتفاع فوق المتوقع في عموم سوق الدواء.

ولفتت إلى تراجع تكاليف التمويل بنسبة 92.3% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ويعود ذلك إلى الخسائر التي تكبدتها الشركة في العام الماضي نتيجة انخفاض قيمة العملة وأثر ذلك على القرض الممنوح للشركة التابعة في جمهورية مصر العربية. وقد تم تحويل هذا القرض إلى أداة حقوق ملكية تابعة دائمة، وبالتالي فلن يؤثر أي انخفاض آخر في قيمة العملة على على صافي ربح الشركة بخصوص هذا التعامل مع الشركة التابعة.

استمرت الشركة في الحفاظ على وضعها المالي القوي بعدما استمرت بدون قروض. وبحلول 31 مارس 2023، بلغ رصيد الشركة النقدي 93.8 مليون ريال سعودي، والذي يمثل زيادة بنسبة 40.2٪ مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

وكانت "جمجوم للأدوية" قد طرحت 30% من من أسهمها للاكتتاب العام في السوق السعودية بسعر 60 ريالاً للسهم في الشهر الماضي.

وبلغت تغطية الأفراد للاكتتاب 11 مرة، إذ تم تخصيص 4 أسهم كحد أدنى لكل فرد، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0.5146% تقريباً بناءً على نسبة مـا طلبـه كل مكتتـب إلـى إجمالـي الأسهم المطلـوب الاكتتـاب فيهـا.

وتم تحديد السعر النهائي للسهم في اكتتاب "جمجوم فارما" عند 60 ريالا للسهم الواحد، ما يعني قيمة سوقية للشركة تبلغ 4.2 مليار ريال سعودي (1.12 مليار دولار أميركي) عند الإدراج.