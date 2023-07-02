سوق السعودية
"السعودية للخدمات الأرضية تسند التأمين الطبي لمنسوبيها إلى "بوبا العربية "
لمدة سنة واحدة
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أسندت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عقدا لتقديم خدمات التأمين الطبي لمنسوبيها وعوائلهم إلى شركة "بوبا" العربية للتأمين التعاوني، لمدة سنة ميلادية واحدة.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قيمة العقد تبلغ قرابة 105 ملايين ريال بدون قيمة الضريبة المضافة، وتبدأ مدة العقد من الأول من يوليو من عام 2023 حتى 30 من يونيو 2024.
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وأكدت الشركة السعودية للخدمات الأرضية أن العقد ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أي مزايا تفضيلية.
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