اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
رئيس شركة فاغنر يفغيني بريغوجين (أرشيفية من رويترز)
رئيس شركة فاغنر يفغيني بريغوجين (أرشيفية من رويترز)
اقتصاد روسيا

شركتا بريغوجين "فاغنر وكونكورد" تحصلان على عقود حكومية روسية بـ19 مليار دولار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حصلت شركتا يفغيني بريغوجين "فاغنر وكونكورد" على عقود حكومية روسية بـ19 مليار دولار، نقلاً "ريا نوفوستي".

يأتي ذلك فيما لا تزال تطورات إطلاق قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، تمرد عسكري في روسيا، مستمرة.

مادة اعلانية

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 4 شركات مرتبطة بمجموعة فاغنر ورئيسها يفجيني بريغوجين، مضيفة أن تعاملات غير مشروعة بالذهب تمول المجموعة وتساعدها على بقاء عناصرها وزيادة عددهم في أوكرانيا وبعض البلدان في أفريقيا.

وشملت قائمة العقوبات شركتي ميداس ريسورسز وديامفيل ومقرهما جمهورية أفريقيا الوسطى، وشركة دي.إم ذات المسؤولية المحدودة ومقرها روسيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أحداث العنف تفرض واقعًا جديدًا في باريس.. كيف أصبح شارع الشانزليزيه؟ أحداث العنف تفرض واقعًا جديدًا في باريس.. كيف أصبح شارع الشانزليزيه؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط