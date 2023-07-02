اقتصاد روسيا
شركتا بريغوجين "فاغنر وكونكورد" تحصلان على عقود حكومية روسية بـ19 مليار دولار
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حصلت شركتا يفغيني بريغوجين "فاغنر وكونكورد" على عقود حكومية روسية بـ19 مليار دولار، نقلاً "ريا نوفوستي".
يأتي ذلك فيما لا تزال تطورات إطلاق قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، تمرد عسكري في روسيا، مستمرة.
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وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 4 شركات مرتبطة بمجموعة فاغنر ورئيسها يفجيني بريغوجين، مضيفة أن تعاملات غير مشروعة بالذهب تمول المجموعة وتساعدها على بقاء عناصرها وزيادة عددهم في أوكرانيا وبعض البلدان في أفريقيا.
وشملت قائمة العقوبات شركتي ميداس ريسورسز وديامفيل ومقرهما جمهورية أفريقيا الوسطى، وشركة دي.إم ذات المسؤولية المحدودة ومقرها روسيا.
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