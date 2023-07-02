عمومية "سابك" تعتمد تحويل 15 مليار ريال من الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة

أقرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 15 مليار ريال كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، إلى حساب الأرباح المبقاة.

وقالت "سابك" في بيان اليوم الأحد على موقع "تداول السعودية"، إن الجمعية وافقت على تعديل عدد مواد من النظام الأساسي للشركة، ومنها تعديل نص المادة 42 المتعلقة بتوزيع الأرباح وتجنيب الشركة 10% سنويا من الأرباح الصافية وتكوين الاحتياطي.

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وذكرت الشركة أنه يجوز توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، ولها أن تفوض مجلس الإدارة بذلك، وفقا للضوابط الصادرة من هيئة السوق المالية، وللجمعية العامة أن تجنب أي مبلغ من أموال الشركة المتاحة للتوزيعات النقدية كاحتياطي عام، أو لتحقيق أغراض اجتماعية لموظفي الشركة أو شركاتها التابعة، أو لأغراض أخرى متعلقة بالشركة حسب ما يرى مجلس الإدارة أنه يحقق مصلحة الشركة.

كما صادقت الجمعية على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2022 بقيمة 6 مليارات ريال، ليرتفع إجمالي ما تم توزيعه خلال العام إلى 12.75 مليار ريال بواقع 4.25 ريال للسهم.