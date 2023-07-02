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شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات
شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات
سوق السعودية

"إدارات" توقع عقداً لتقديم خدمات سحابية بـ 1.8 مليون ريال

كجزء من التحول الرقمي للرعاية الصحية في السعودية

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات "إدارات" توقيع عقد مع شركة أنظمة التميز الطبية "أي إم إس" بقيمة 1.8 مليون ريال، مقابل تقديم خدمات سحابية لـ"EMS" لاستضافة برنامج "EEG" كجزء من التحول الرقمي للرعاية الصحية في السعودية.

وبحسب بيان على "تداول" السعودية، ستوفر شركة "إدارات" البنية التحتية كخدمة "IaaS" والنسخ الاحتياطي كخدمة "BaaS"، بالإضافة إلى خدمات استمرارية تقنية المعلومات، مرونتها وسيادة البيانات مع البيئة الأولية في مدينة الرياض والتعافي من الكوارث في مدينة جدة.

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وأضافت الشركة في بيانها أن مدة العقد سنة واحدة، متوقعة أن ينعكس الأثر المالي للعقد بصوة إيجابية على القوائم المالية للشركة خلال الربع الثالث من عام الحالي 2023.

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