"الراجحي ريت" يوزع 1.2% أرباحاً نقدية عن الربع الثاني

أعلنت شركة الراجحي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت عن الفترة من 1 أبريل 2023م إلى 30 يونيو 2023م بإجمالي نحو 19.42 مليون ريال لعدد وحدات قائمة نحو 161.86 مليون سهم.

وقالت الراجحي المالية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.12 ريال وتبلغ نسبتها إلى السعر الأولي للوحدة 1.2%، وبنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 1.44% كما في 31 ديسمبر 2022.

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وتكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 9 يوليو 2023، وسيتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل بعد تاريخ الاستحقاق.