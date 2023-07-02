عمومية "زين السعودية" تقر توزيع 5% أرباحاً نقدية عن 2022

وافقت الجمعية العامة لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية"زين السعودية" على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بلغت أكثر من 449.36 مليون ريال، وهو ما يمثل نسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي ما يعادل 0.5 ريال للسهم عن العام المالي 2022.

وأشارت الشركة في بيان لها على "تداول" السعودية، إلى أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأن توزيع الأرباح سيتم يوم الأربعاء 12 يوليو/تموز 2023.

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وفي سياق آخر، وافقت الجمعية العامة على تعيين شركة "إرنست و يونغ" للمحاسبة القانونية للقيام بمراجعة حسابات الشركة من بين قائمة المراجعين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2023 والربع الأول من العام المالي 2024.