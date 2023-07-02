اقتصاد الإمارات
"موانئ أبوظبي" تكمل الاستحواذ على "نواتوم للخدمات اللوجستية" مقابل 720 مليون دولار
الصفقة أبرمت العام الماضي
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قالت مجموعة موانئ أبو ظبي المدرجة في بورصة أبوظبي، اليوم الأحد، إنها استكملت الاستحواذ على شركة نواتوم للخدمات اللوجستية ومقرها إسبانيا في صفقة وصلت قيمتها 720 مليون دولار.
وأضافت المجموعة في بيان أن الصفقة، التي أبرمت العام الماضي، اكتملت بعد حصولها على الموافقة النهائية من السلطات الإسبانية، وفقا لـ"رويترز".
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