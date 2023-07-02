"ميدغلف" تتحول للربحية بـ 37.2 مليون ريال في الربع الأول

تحولت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" للربحية في الربع الأول من 2023 بنحو 37.19 مليون ريال، قبل الزكاة والضريبة، مقابل خسائر نحو 15.9 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وقالت "ميدغلف" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها قامت بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية)، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي والذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من عام 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقًا للمعاييرالجديدة.

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وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 422.4 مليون ريال تعادل نسبة 40.2% من رأس المال البالغ 1.05 مليار ريال.