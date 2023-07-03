"استثمار القابضة" القطرية تدرس طرح 50% من رأس مالها للاكتتاب

دعت شركة "استثمار القابضة" المدرجة في بورصة قطر لعقد جمعية عامة غير عادية يوم 24 يوليو الجاري، لمناقشة قرار طرح 50% من رأس المال للاكتتاب.

وذكرت الشركة في بيان لـ"بورصة قطر" اليوم الاثنين، أن الجمعية ستنظر في إقرار إصدار وعرض ما يصل إلى 50% من رأس مال الشركة حيث سيتم الإصدار عبر 10% عن طريق إصدار حقوق كتتاب و40% عن طريق طرح خاص و/أو اكتتاب عام على أن يتم إصدار كل منهم في شريحة واحدة أو عدة شرائح على مدار عام واحد يبدأ من تاريخ هذه الجمعية.

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وستفوض الجمعية العامة غير العادية مجلس إدارة الشركة بتحديد نسبة الإصدار الذي سيتم عن طريق طرح خاص و/أو نسبة الاكتتاب العام الذي سيتم عن طريق الاكتتاب العام وفقاً لما يراه المجلس مناسباً للشركة وذلك في حدود 40% من رأس مال الشركة ووفقًا لقواعد هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها و اللوائح، وعلى أن تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد في أي من العمليات الثلاث ريال قطري واحد إضافة إلى علاوة إصدار يحددها المجلس استناداً لأي من العمليات الثلاث.

كما ستناقش الجمعية تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة بالموافقة نيابة عن شركة استثمار القابضة وشركاتها التابعة (المسجلة في دولة قطر أو خارجها) او المملوكة لها على عقود تمويل المشاريع الداخلة في أغراض هذه الشركات مهما كانت مدتها بما فيها تلك التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات ودون سقف مالي وبالشروط التي يراها رئيس مجلس إدارة الشركة و/أو نائب رئيس مجلس الادارة مناسبة لمصلحة شركات المجموعة تخويل الرئيس التنفيذي أو الرئيس المالي لإستثمار القابضة للتوقيع بالإشتراك مع أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية بالنيابة عن شركات المجموعة على عقود تمويل المشاريع والتوقيع على مستندات الضمانات والكفالات التضامنية وعقود حوالات الحق وعقود الرهن بكافة أنواعها.