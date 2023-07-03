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أسترازينيكا
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"أسترازينيكا" تكشف عن دواء لسرطان الرئة أفضل من العلاج التقليدي

تم تطويره بالشراكة مع Daiichi Sankyo ومقرها طوكيو

دبي - العربية.نت
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كشفت شركة أسترازينيكا، عن دواء جديد لسرطان الرئة يحقق نتائج أفضل من العلاج الكيميائي التقليدي.

وقدمت الشركة أدلة مقنعة على إمكانات دواء سرطان الرئة الذي تم تطويره بالشراكة مع Daiichi Sankyo ومقرها طوكيو، وفقاً لما نشرته "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية.نت".

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ويعد العقار الدوائي الثوري الجديد (تريميليموماب) نقلة نوعية في علاج السرطان إذ يستهدف علاج العديد من الأورام السرطانية.

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وأثبتت التجارب السريرية كفاءة العقار كمزيج دوائي وقدرة المرضى المصابين بأنواع عديدة من الأورام السرطانية على تحمله بما يشمل سرطان الرئة النقيلي ذا الخلايا الصغيرة وسرطانات القنوات الصفراوية.

وأظهر الدواء نتائج واعدة في إطالة معدلات البقاء على قيد الحياة دون تفاقم المرض ومعدلات الحياة الإجمالية الأمر الذي يزود المرضى بمخرجات علاجية أفضل ويعزز من جودة حياتهم، وفقاً لبيان سابق للشركة.

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