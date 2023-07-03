"اتصالات" الإماراتية تجري مناقشات شراكة محتملة مع "PPF" في أوروبا

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات "&e"، أنها في مرحلة مبكرة من النقاشات مع مجموعة "PPF" لتكوين شراكة محتملة، بهدف استكشاف فرص للتعاون الاستراتيجي في وسط وجنوب شرق أوروبا (باستثناء جمهورية التشيك)، والتي تعود بالفائدة لكلتا المجموعتين.

وأضافت المجموعة في بيان لها، أنه سيتم إعلام السوق بأية تطورات هامة حول الموضوع، وذلك وفقا لقواعد وقوانين سوق الأوراق المالية المعمول بها.

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ومجموعة "PPF" هي شركة استثمارية دولية متنوعة مقرها جمهورية التشيك، ولديها عمليات في 25 دولة في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا وإفريقيا.

وتشمل أعمال مجموعة "PPF" الأساسية الخدمات المالية، والاتصالات والإعلام والتجارة الإلكترونية، كما تنشط في مجالات العقارات والتكنولوجيا الحيوية، وخدمات النقل.