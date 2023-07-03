"كي جي إل" الكويتية تفوز بعقد من الجيش الأميركي مع شركات أخرى

فازت شركة كي جي إل للنقل "إحدى الشركات التابعة والمملوكة بنسبة 98.5% لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل مع عدة شركات أخرى، بعقد الهيفي ليفت 9 مع الجيش الأميركي بمنطقة الخليج العربي والعراق والأردن ومصر.

وذكرت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل في بيان لـ"بورصة الكويت" اليوم الاثنين، أن قيمة الحد الأعلى للعقد 248 مليون دولار (ما يعادل 76.15 مليون دينار كويتي)، و الحد الأدنى للعقد مليون دولار (ما يعادل 307.05 ألف دينار كويتي) لمدة 3 سنوات ونصف تبدأ من 30 يونيو الماضي.

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وقالت الشركة إنها لا يمكن تحديد نصيبها من العقد حيث يعتمد ذلك على احتياجات الجيش الأميركي.

وأوضحت أن العائد المتوقع في حدود 5% من نصيب الشركة في هذا العقد، والنسبة قابلة للتغيير صعوداً أو هبوطاً أثناء فترة التنفيذ سواء من حيث ظروف التنفيذ أو التغييرات السعرية.