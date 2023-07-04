انتكاسة قانونية لـ"فيسبوك" بشأن خصوصية البيانات والإعلانات

خسرت شركة "فيسبوك" دعوى قضائية الثلاثاء أمام المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بشأن قرار ألماني رائد لمكافحة الاحتكار يحد من الطريقة التي تستخدم بها الشركة البيانات للإعلان.

قالت محكمة العدل الأوروبية إن هيئات مراقبة المنافسة يمكنها النظر فيما إذا كانت شركات مثل "فيسبوك" تلتزم بقواعد الخصوصية الصارمة في القارة، والتي يتم فرضها عادة من قبل المنظمين الوطنيين لخصوصية البيانات.

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قضت المحكمة بأن سلطات مكافحة الاحتكار يمكنها أن تأخذ في الحسبان أي انتهاكات لقواعد خصوصية البيانات أثناء التحقيق فيما إذا كان عمالقة التكنولوجيا يسيئون استغلال هيمنتهم في السوق عن طريق طرد المنافسين.

قالت "ميتا"، الشركة الأم لمنصة فيسبوك، في بيان "نحن نقيم قرار المحكمة وسيكون لدينا المزيد لنقوله في الوقت المناسب".

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أيدت المحكمة حكما ألمانيا لمكافحة الاحتكار عام 2019 يهدد نموذج أعمال "ميتا" لبيع الإعلانات التي تستهدف المستخدمين استنادا إلى البيانات المستقاة من كيفية قضاء الوقت في خدماتها.

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طعنت "ميتا"، التي تمتلك أيضا "إنستغرام" و"واتساب"، على هذا الإجراء، ما دفع السلطات الألمانية إلى طلب رأي محكمة العدل، أعلى محكمة في الكتلة المكونة من 27 دولة.