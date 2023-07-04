تويتر: استخدام "TweetDeck" سيقتصر على الحسابات الموثقة

قالت شركة تويتر في تغريدة إن مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي سيكونون قريباً بحاجة لأن تكون حساباتهم موثقة من أجل التمتع بخدمة TweetDeck "تويت.دك".

وقالت الشركة إن التغيير سيبدأ العمل به في غضون 30 يوماً.

مادة اعلانية

خدمة "تويت.دك" حتى الآن مجانية لجميع مستخدمي "تويتر"، وهي تسمح لهم بتنظيم الحسابات التي يتابعونها في أعمدة مختلفة من أجل متابعة المحتوى بسهولة.

ويشيع استخدامها من جانب الشركات والمؤسسات الإخبارية، ويمكن أن يؤدي فرض رسوم على "تويت.دك" إلى زيادة إيرادات تويتر التي تواجه صعوبة في الحفاظ على إيرادات الإعلانات في ظل ملكية الملياردير إيلون ماسك.

فيما تعتزم "ميتا" بلاتفورمز إطلاق تطبيق للتدوينات المصغرة تحت اسم "ثريدز"، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك سقفا بصورة مؤقتة لعدد التغريدات التي يمكن لكل مستخدم رؤيتها على شبكة التواصل الاجتماعي.

فقد أدرج ثريدز، وهو تطبيق للنصوص تابع لإنستغرام، على متجر التطبيقات على أجهزة شركة "أبل" مع ملحوظة تشير إلى أنه سيكون متاحا للتثبيت على الأجهزة اعتبارا من يوم الخميس، وسيسمح للمستخدمين بمتابعة الحسابات التي يتابعونها على إنستغرام والاحتفاظ باسم المستخدم نفسه.

ولم ترد "ميتا" حتى الآن على طلب من "رويترز " للتعليق على إطلاق مماثل على متجر التطبيقات لهواتف "أندرويد".