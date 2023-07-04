دمج أعمال إدارة العقارات لـ3 شركات إماراتية كبرى في كيان واحد

أعلنت شركة الدار العقارية، والشركة العالمية القابضة ومجموعة "أدنيك" عن دمج أعمالهم بمجال إدارة العقارات والمرافق ضمن منصة "الدار للعقارات".

وبموجب صفقة الاندماج هذه، ستصبح الشركة العالمية القابضة ومجموعة أدنيك (التابعة للقابضة ADQ ) مستثمرين استراتيجيين في "الدار للعقارات" مع احتفاظ "الدار" بحصة الأغلبية من أسهم المنصة المدمجة.

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وقالت "الدار" في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه بموجب الاتفاق بين الشركات الثلاث، فإن مجموعة التزام لإدارة الأصول "التزام" المملوكة من قبل "العالمية القابضة" و"أدنيك" ستصبح جزءاً من منصة "الدار للعقارات".

وحققت "الدار للعقارات" نمواً متسارعاً خلال العام الماضي، ونجحت بتوسيع نطاق وعروض خدماتها عبر شركتيها الرئيسيتين لإدارة العقارات والمرافق "بروفيس" و"خدمة".

واستكملت المنصة في عام 2023 استحواذها على شركة "بساتين" المتخصصة في تنسيق الحدائق، والتي تضاف إلى الاستحوذات الأخرى التي نفذتها في عام 2022 بما في ذلك "سبارك للخدمات الأمنية"، ووحدة أعمال اتحاد الملاك في شركة "ميس ماكرو"، و"باكتيف للحلول المستدامة"، و"ساجا الدولية لخدمات إدارة اتحادات الملاك".

وتابع البيان: "سيؤدي اندماج الأعمال إلى تحسين منصة "الدار للعقارات" مما سيمنحها زخماً كبيراً لتعزيز قوتها الاستراتيجية والتنافسية، مستفيدةً من تكامل العمليات التشغيلية والإيرادات وتوّسع قاعدة المستثمرين الاستراتيجيين لتسريع وتيرة نموها في جميع أنحاء الإمارات وعموم المنطقة".

وصل حجم محفظة المنصة من العقارات السكنية المدارة الآن إلى نحو 135,000 وحدة، بالإضافة إلى مساحات تجزئة ومساحات تجارية رئيسية بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تتجاوز 1 مليون متر مربع، وعقود إدارة مرافق بقيمة تقدر بحوالي 2.5 مليار درهم.