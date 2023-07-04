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أستر
صيدلية تابعة لشركة "أستر"
استحواذ

فجر كابيتال الإماراتية تسعى لشراء حصة أغلبية في أعمال "أستر" في الخليج

"أستر" تدير 32 مستشفى و127 عيادة و521 صيدلية في الهند والإمارات

دبي - رويترز
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قال مصدران مطلعان لرويترز إن شركة فجر كابيتال الإماراتية للاستثمار في الأسهم الخاصة تجري محادثات حصرية للاستحواذ على حصة أغلبية في أعمال مجموعة أستر دي.إم للرعاية الصحية في الخليج.

وبدأت "أستر"، وهي مجموعة مدرجة في مومباي وتتخذ من الإمارات مقرا، عملية بيع في نهاية العام الماضي لفصل أعمالها في الخليج التي ترى أن المحللين والمستثمرين لا يقدرون قيمتها الحقيقية.

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وقال المصدران، اللذان رفضا نشر اسميهما نظرا لسرية الأمر، إن فجر التي تتخذ من دبي مقرا في المرحلة الأخيرة من الصفقة، ومن الممكن أن تتمكن من إتمامها قريبا. وقالا إن "فجر" شكلت أيضا كونسورتيوم من مستثمرين آخرين.

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ولم ترد "أستر" بعد على طلب للتعليق اليوم الثلاثاء. ورفضت "فجر" التعليق.

وتدير "أستر" 32 مستشفى و127 عيادة و521 صيدلية في الهند والإمارات. وذكرت رويترز في مايو/أيار أن الشركة تجري محادثات منفصلة لبيع حصة تبلغ 30% من أعمالها في الهند مقابل نحو 300 مليون دولار.

وارتفعت عائدات "أستر" 16% لتصل إلى 1.46 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار، بينما سجلت صافي أرباح 51.36 مليون دولار.

وصعدت أسهم الشركة 38.4% هذا العام ليقترب سعر السهم من 320 روبية (3.90 دولار).

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