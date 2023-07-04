مجلس إدارة "بنان العقارية" يوافق على الانتقال إلى السوق الرئيسية

وافق مجلس إدارة شركة بنان العقارية اليوم 4 يوليو 2023 على انتقال الشركة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية"تاسي".

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الإدارة وافق أيضا على تعيين مجموعة الدخيل المالية كمستشار مالي لغرض الانتقال، بناء على متطلبات قواعد الإدراج المحدثة والمعدلة بموجب قرار رقم (1-108-2022) الموافق 19 أكتوبر 2022.

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وأوضحت أن الانتقال إلى السوق الرئيسية خاضع لموافقة السوق المالية السعودية ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات التي نصت عليها قواعد الإدراج، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات تخص هذا الموضوع.