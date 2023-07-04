سوق السعودية
"أليانز إس إف" توقع عقدا بـ63.6 مليون ريال مع "السعودي الفرنسي"
لمدة عام يبدأ من 1 يوليو 2023
وضع القراءة
100% حجم الخط
وقعت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني "أليانز إس إف" عقدا بقيمة 63.6 مليون ريال مع البنك السعودي الفرنسي (طرف ذو علاقة) لتقديم التغطية التأمينية لمنتج التأمين على الحياة.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن تاريخ إعلان ترسية العقد وتوقيعه 1 يوليو 2023 ، ويتضمن إصدار وثائق البنك السعودي الفرنسي لمنتج التأمين على الحياة في حالة العجز أو الوفاة.
مادة اعلانية
وذكرت أن مدة العقد عام واحد من تاريخ 1 يوليو 2023، وتوقعت أن يكون له تأثير إيجابي على النتائج المالية للشركة عن الفترة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023ـ
وألمحت إلى طرف ذي علاقة بالعقد هو بدر السلوم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والرئيس التنفيذي في البنك السعودي الفرنسي، وليس له مصلحة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
مجلس إدارة "بنان العقارية" يوافق على الانتقال إلى السوق الرئيسيةالإجراء مشروط باستيفاء متطلبات شركات
-
"التجارة" السعودية تعلن استدعاء 4246 سيارة لخلل قد يؤدي إلى حريقإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً اقتصاد
-
الجزائر تبحث التعاون مع "روساتوم"الروسية في مجال الطاقة النوويةضمن اجتماع وزير الطاقة الجزائري ومدير عام الشركة بالشرق الأوسط طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية