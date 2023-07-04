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أليانز السعودي الفرنسي
أليانز السعودي الفرنسي للتأمين - موقع الشركة
سوق السعودية

"أليانز إس إف" توقع عقدا بـ63.6 مليون ريال مع "السعودي الفرنسي"

لمدة عام يبدأ من 1 يوليو 2023

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني "أليانز إس إف" عقدا بقيمة 63.6 مليون ريال مع البنك السعودي الفرنسي (طرف ذو علاقة) لتقديم التغطية التأمينية لمنتج التأمين على الحياة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن تاريخ إعلان ترسية العقد وتوقيعه 1 يوليو 2023 ، ويتضمن إصدار وثائق البنك السعودي الفرنسي لمنتج التأمين على الحياة في حالة العجز أو الوفاة.

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وذكرت أن مدة العقد عام واحد من تاريخ 1 يوليو 2023، وتوقعت أن يكون له تأثير إيجابي على النتائج المالية للشركة عن الفترة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023ـ

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وألمحت إلى طرف ذي علاقة بالعقد هو بدر السلوم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والرئيس التنفيذي في البنك السعودي الفرنسي، وليس له مصلحة.

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