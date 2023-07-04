"علي بابا" تبحث خيارات عدة لمنصتي بث الفيديو التابعتين بعد التقسيم

أفادت وكالة "بلومبرغ نيوز"، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن أشخاص مطلعين أن مجموعة "علي بابا" القابضة تدس خيارات عديدة لمنصتيها لبث الفيديوهات "Youku" و"Tudou".

وأشارت المصادر، إلى أن أحد الخيارات قيد الدراسة هو ضخ الأصول في مجموعة "علي بابا بيكتشرز" وتعزيز نطاق الشركة المدرجة في هونغ كونغ.

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كانت المجموعة الصينية قد كشفت الشهر الماضي أن إيدي وو، سيخلف دانييل تشانغ كرئيس تنفيذي للمجموعة، وهي خطوة ستسمح لتشانغ بالتركيز على أعمال الشركة خاصة فيما يتعلق بالمشاريع السحابية.

كما أعلنت أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في الصين في مارس/آذار أنها ستعيد هيكلة شركتها إلى 6 مجموعات أعمال فيما يعتبر أهم عملية إعادة تنظيم في تاريخها، وذلك بهدف إعادة الشركة إلى السكة الصحيحة بعد تباطؤ النمو الاقتصادي في سوقها المحلية بالصين والتشريعات الحكومية من قبل بكين الأكثر صرامة.

وتترقب الأسواق احتمالية طرح 5 من وحدات المجموعة الستة بعد انقسامها في مارس/آذار.