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"فيتش" ترفع التصنيف الائتماني لـ"إعمار" الإماراتية مع نظرة مستقرة

هذه الترقية تعكس مؤشر الأداء التشغيلي الجيد

دبي - العربية.نت
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أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، رفع تصنيفها للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لمجموعة "إعمار العقارية" الإماراتية من "- BBB" إلى "BBB"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشار التقرير الصادر مساء أمس إلى أن خفض تمويل الشركة، يعكس بصورة إيجابية ارتفاع أرباحها قبل استهلاك الدين والفائدة والضرائب.

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ووفقاً لـ"فيتش" فإن هذه الترقية تعكس مؤشر الأداء التشغيلي الجيد للمجموعة، إلى جانب خفض تمويلها بالديون، مع استمرارية المجموعة في الاستفادة من النمو في أرباحها من كافة قطاعات أعمالها.

ولفتت الوكالة إلى استفادة الشركة من انخفاض ديونها الإجمالية بنسبة 20% خلال العام الماضي.

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