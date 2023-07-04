"نقي للمياه" توقع عقد شراء مشروع دواجن لإنتاج البيض بـ7 ملايين ريال

وقعت شركة نقي للمياه عقدا لشراء مشروع دواجن لإنتاج البيض من مؤسسة عبدالله بن صالح بن عبدالله البطحي للدواجن، مقابل 7 ملايين ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن المشروع يقع في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم على مساحة أرض 477.7 ألف متر مربع، وينتج عن العقد تملك شركة نقي للمياه كامل المشروع وبنسبة 100% لجميع أصوله.

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وذكرت أن هذه الصفقة تأتي انطلاقا من خطتها الاستراتيجية للتوسع في أنشطتها التشغيلية وتنويع عملياتها القطاعية وتعزيز إيراداتها التشغيلية، حيث تنوي الدخول في قطاع تربية الدواجن لإنتاج البيض والتوسع فيه تدريجيا وذلك لغايات تنويع أنشطتها والاستفادة من قدراتها في الاستثمار في قطاعات إنتاج الأغذية.

ويتكون المشروع من أرض مملوكة وحظائر تربية وحظائر إنتاج ومعدات تشغيل ومستلزمات تربية الدواجن، بالإضافة إلى رخصة إنتاج بيض الدواجن من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتضمنت شروط الصفقة دفع 4 ملايين ريال عند توقيع العقد، على أن يتم دفع بقية المبلغ عند انتهاء إجراءات نقل الملكية لأصول المشروع وكافة الإجراءات النظامية ذات العلاقة.

وذكرت "نقي للمياه" أن تمويل الصفقة سيتم داخليا من مصادرها الذاتية دون اللجوء إلى تمويل من أي طرف خارجي.

وتستهدف الشركة تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتوسع في أنشطتها و توسيع قاعدة أعمالها من خلال الاستفادة من فرص الأعمال ضمن قطاع إنتاج الأغذية.

وتوقعت أن يبدأ انعكاس الأثر المالي لهذه الصفقة خلال الربع الأول من العام المالي 2024، و لا توجد أطرف ذات علاقة ضمن هذه الصفقة، وستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.