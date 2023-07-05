ارتفاع صافي ربح "المطاحن الأولى" 2% إلى 74 مليون ريال في الربع الأول

سجلت شركة المطاحن الأولى صافي ربح خلال الربع الأول من عام 2023 بمبلغ 73.8 مليون ريال بارتفاع 2% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن إيراداتها في الربع الأول من العام الجاري بلغت 255.5 مليون ريال تقريبا مقابل 242.4 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي بارتفاع نسبته 5.4% .

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وذكرت الشركة أن نمو صافي الربح يعود إلي زيادة الإيرادات بنسبة 5% نتيجة ارتفاع مبيعات الدقيق خلال موسم رمضان وارتفاع في مبيعات النخالة.

كما ارتفع إجمالي الربح إلى 47% في أول 3 أشهر من العام الجاري ، مقابل 46% في الفترة المناظرة من العام الماضي نتيجة ارتفاع حجم المبيعات.

وانخفض إجمالي مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف التسويقية بقيمة 4.6 مليون ريال.

وعلى أساس فصلي ارتفع صافي الربح في الربع الأول من العام بنسبة 263.6 % مقارنة بالربع الأخير بمبلغ 53 مليون ريال نتيجة ارتفاع المبيعات بنسبة 12% مقارنة بالربع الرابع من عام 2022م مع ارتفاع مبيعات الدقيق في موسم رمضان وارتفاع في مبيعات النخالة.

وسجلت الشركة لمرة واحدة غير مكررة مصاريف بقيمة 21 مليون ريال في الربع الرابع من العام 2022م، مما أظهر انخفاضا في التكاليف في الربع الأول من العام 2023م.

وحققت الشركة أرباحا عن الودائع قصيرة الأجل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الربع الأول والتحوط من القرض حوالي 7 ملايين ريال .