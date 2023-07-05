تحديد النطاق السعري لطرح"الخدمات الطبية" بين 63 و 68 ريال للسهم

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة الخدمات الطبية المتخصصة "الشركة" نيابة عن الشركة عن تحديد النطاق السعري لطرحها المحتمل وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين.

وقالت شركة السعودي الفرنسي كابيتال في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، أنه تم تحديد النطاق السعري لطرح شركة "الخدمات الطبية المتخصصة" بين (63 - 68) ريال سعودي للسهم الواحد.

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وذكرت أن عملية الطرح تشمل عدد (1,050,000) سهماً عادياً تمثل 30% من رأس المال المصدر والتي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين، وسيتم تخصيص نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين.

أوضحت أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها من قبل كل مستثمر مؤهل يبلغ (10) أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى عدد 174,999 سهم.

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين في تاريخ 9 يوليو الجاري وتنتهي بتاريخ 16 من الشهر ذاته .

وآخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب وفق طلبات الاكتتاب بتاريخ 17 يوليو 2023م، وسيتم رد الفائض (إن وجد) بحد أقصى بتاريخ 23 يوليو 2023م.