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شركة الإنماء للاستثمار
سوق السعودية

توزيع 1.69% أرباحاً على مالكي وحدات "الإنماء ريت لقطاع التجزئة"

13 يوليو تاريخ الأحقية في التوزيعات

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الإنماء للاستثمار عن توزيع 15.34مليون ريال أرباحا على مالكي وحدات صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة عن النصف الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن أحقية التوزيعات النقدية حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس الموافق 13يوليو 2023، ونهاية يوم التداول 11 من الشهر ذاته.

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وأوضحت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها يبلغ 118 مليون وحدة ونسبة التوزيع لصافي قيمة الأصول 1.69% في نهاية ديسمبر 2023، وتبلغ قيمة الربع الموزع 0.13 ريال للوحدة، وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

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