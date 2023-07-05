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المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
سوق السعودية

"السعودية للاستثمار الصناعي" تستكمل الاستحواذ على 24% من "يونيبايو" الدنماركية

مقابل 70 مليون دولار

دبي - العربية.نت
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أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن استكمال باقي قيمة الاستثمار لشراء حصة 24% من شركة يونيبايو العالمية، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الدنماركية.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، أن حصة المرحلة الثانية من الاستثمار تبلغ 14.1% من ملكية شركه يونيبايو العالمية (Unibio International).

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وكانت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي أعلنت في 27 مارس الماضي عن توقيعها اتفاقية لشراء حصة في شركة يونيبايو العالمية (Unibio International) المتخصصة في قطاع تقنيات إنتاج البروتين الحيوي، بقيمة تقارب 70 مليون دولار، تمثل نسبة 24% من ملكية الشركة في الجولة الاستثمارية الحالية.

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وأوضحت أن الاستثمار سوف يكون على مرحلتين، حيث تم شراء حصة تبلغ 9.9% في المرحلة الأولى، على أن تستكمل باقي قيمة الاستثمار بعد الحصول على موافقة الجهات الدنماركية فيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر في الشركات الدنماركية.

وقالت إن حصة المرحلة الثانية من الاستثمار تبلغ 14.1% من ملكية شركة يونيبايو العالمية (Unibio International)، ولا يوجد أي تغيير عما ذكر سابقاً في التكاليف،علماً بأن تمويل كامل المرحلتين ذاتي.

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