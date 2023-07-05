"بناء للصناعات" السعودية توقع مذكرة تفاهم مع "أولدرلي" البريطانية لتسريع حلول الطاقة

أعلنت شركة "بناء للصناعات الحديدية"، اليوم الأربعاء، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة "أولدرلي" البريطانية لتسريع القدرات والحلول اللازمة في مجال تحويل الطاقة في السعودية.

وقالت الشركة في بيان لها على موقع "تداول السعودية"، إن مذكرة التفاهم -التي تصل مدتها إلى 6 أشهر- تستهدف إنشاء شراكة استراتيجة لتطوير الفرص المشتركة في قطاع الطاقة بما يتوافق مع خطة رؤية المملكة 2030.

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وأضافت أن مذكرة التفاهم ستركز على بناء القدرات المحلية وسلاسل التوريد والحلول في قطاع الطاقة و ذلك لدعم مساعي المملكة لتأمين مصادر أمنه من الطاقة للعالم من خلال تطوير تقنيات جديدة آمنة تهدف لخفض انبعاث الكربون و استخدام الهيدروجين.

وأشارت إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية الهامة المبنية على سنوات عديدة من التعاون الناجح بين الشركتين ستعمق العلاقة وتجعل منهم رواد و لاعبين أساسيين في مجال الطاقة و السيطرة علي انبعاث الكربون.

وأفادت بأنه سيتم تحديد الأثر المالي بعد الانتهاء من التقييم النهائي، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم.

وكانت بناء للصناعات الحديدية "بناء" قد وقعت في يونيو الماضي مذكرة تفاهم (غير ملزمة) للاستحواذ على 40% من حصة شركة "أولدرلي" في فرعها في المملكة العربية السعودية.