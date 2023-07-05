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سوق السعودية

"تام التنموية" توقع عقدا بـ5.8 مليون ريال مع مؤسسة "مسك"

مدته 9 أشهر

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة تام التنموية عن استلامها اليوم الأربعاء، خطاب أمر الشراء وتوقيعه لمشروع صوت الشباب لصالح مؤسسة محمد بن سلمان (مسك) بقيمة تبلغ 5.8 مليون ريال تقريبا شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن مدة العقد 9 أشهر، وبموجبه تقدم الشركة الخدمات الاستشارية والحلول الرقمية اللازمة لتنفيذ مشروع صوت الشباب لصالح مؤسسة محمد بن سلمان (مسك).

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وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد بدءًا من الربع الثالث من العام المالي 2023.

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وذكرت "تام التنموية" أن التاريخ في خطاب أمر الشراء هو 1 يوليو 2023، ولكن تم إخطارها بالبريد الرسمي يوم 5 يوليو 2023.

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