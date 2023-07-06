شراكة بين "بلاك روك" و"Quintet" لتعزيز خدماته للعملاء الأثرياء

تدخل شركة "بلاك روك" بشراكة مع Quintet Private Bank لتعزيز خدمات الاستثمار التي يقدمها البنك الخاص للعملاء الأثرياء، في الوقت الذي تكثف فيه الشركة خطط التوسع.

وستمنح "بلاك روك" بنك Quintet الوصول إلى مجموعة أوسع من المنتجات الاستثمارية بما في ذلك مجموعة حصرية من الصناديق الجديدة لعملاء البنك الخاص الذي يتخذ من لوكسمبورغ مقراً له، لكن لم يتم الكشف عن الشروط المالية للشراكة.

مادة اعلانية

وقالت الشركتان إن بنك Quintet الذي سيحتفظ بالسيطرة على قراراته الاستثمارية سيتمتع أيضًا بإمكانية الوصول إلى منصة إدارة المخاطر لشركة BlackRock.

وتمتلك شركة Precision Capital المملوكة لمستثمرين قطريين بنك Quintet منذ أن استحوذت عليه في 2012 مقابل مليار يورو.

وقد ضخت Precision أكثر من 350 مليون يورو في البنك.