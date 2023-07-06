تابعة لـ"الصناعات الكهربائية" توقع عقداً مع "أرامكو" بـ 153 مليون ريال

أعلنت شركة "الصناعات الكهربائية"، اليوم الخميس، عن توقيع شركة "محولات الطاقة" السعودية التابعة لها، عقدا لتوريد محولات مع شركة "أرامكو" السعودية.

وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، فإن قيمة العقد تبلغ 153 مليون ريال لمدة 20 شهرا.

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كما تتوقع الشركة أن تشهد أثرا ماليا إيجابيا بسبب الاتفاق، حيث سينعكس العقد على بياناتها المالية خلال عام 2025.