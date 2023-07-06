"الباحة" توصي بتخفيض رأس المال 30% إلى 207.9 مليون ريال

أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن تعديل مجلس الإدارة توصية تخفيض رأس المال لتصبح نسبة التخفيض 30%.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن رأس المال يصبح بعد التخفيض 207.9 مليون ريال، بدلاً من 297 مليون ريال.

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وأضافت أن سبب التخفيض هو إطفاء جميع خسائر الشركة المتراكمة والبالغة نحو 85.46 مليون ريال كما في 31 مارس 2023.

وسيكون تخفيض رأس المال عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 10 هللات إلى 7 هللات، وذلك بشطب مبلغ قدره 89.1 مليون ريال من رأسمال الشركة الحالي لإطفاء جميع خسائر الشركة المتراكمة دون تخفيض عدد الأسهم الحالية للشركة.

ويصبح عدد أسهم الشركة بعد التخفيض كما هو عند 2.97 مليار سهم، بقمية اسمية 7 هلالات.