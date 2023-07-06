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الصناعات الكيميائية
شركة "الصناعات" الكيميائية الأساسية- "بي سي آي"
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"بي سي آي" تبيع معدات مصنع بـ 19 مليون ريال

توقف نشاط إنتاج الكلورين بمصنع الدمام

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "الصناعات" الكيميائية الأساسية- "بي سي آي"، اليوم الخميس، عن توقيع عقد بيع أجزاء من مصنع الكلورين رقم 3 بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة الدمام المصنع القديم مع شركة "IPPE" الأميركية.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن قيمة عقد البيع هي 19 مليون ريال، بشروط الدفع حتى إتمام تفكيك ونقل المصنع القديم.

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كما لا تشمل الاتفاقية أجزاء المصنع التي ستستمر في تغذية مصانع الشركة المتبقية في الموقع كأنظمة التحكم وتزويد الطاقة الكهربائية وغيرها من أنظمة الدعم والمساندة.

وقالت الشركة إن أسباب الصفقة هو توقف نشاط إنتاج الكلورين بمصنع الدمام وإنشاء مصنع جديد بمدينة الجبيل.

وبشأن الأثر المالي المرتقب للصفقة توقعت الشركة زيادة التدفقات النقدية خلال فترات التحصيل.

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