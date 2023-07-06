"إيدج" الإماراتية تستحوذ على "OryxLabs" للأمن السيبراني

أعلنت شركة "إيدج" الإماراتية العاملة في مجال الدفاع والتكنولوجيا، استحواذها على شركة "أوريكسلابس" "OryxLabs" العاملة في مجال الأمن السيبراني، ومقرها العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وسيمنح الاستحواذ "إيدج" الفرصة لتوسيع محفظتها، كما يُوفر لها حلولاً متقدمة لمعالجة المشكلات المركبة في الأمن السيبراني محلياً ودولياً.

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وتقدّم "OryxLabs" حاليا ثلاثة منتجات خاصة بها، هي: "Vulncano" الذي يُستخدم لرصد الجهات الخبيثة، أو اكتشاف نقاط الضعف داخل بيئة الكيان الخاصة، كما تقدم "Discovery"، وهو منصة مراقبة سطح الهجوم الخارجي، إضافة إلى "Firewall DNS" الذي يعمل على الحماية من أي موقع إلكتروني ضار، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية، "وام".