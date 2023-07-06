شركة تابعة لـ"PIF" توقع مذكرة لزيادة الإنتاج المحلي للقاحات
لتصنيع 7 لقاحات في السعودية
أعلنت شركة لايفيرا للأدوية الحيوية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة سانوفي الفرنسية، وشركة أرابيو، السعودية بهدف تعزيز التصنيع المحلي للقاحات في المملكة.
وبموجب مذكرة التفاهم ستستكشف كل من "لايفيرا" و"سانوفي" و"أرابيو" فرص التعاون لتعزيز استراتيجية توطين صناعة اللقاحات في المملكة، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات المقترحة مثل توقيع عقد تصنيع بين "سانوفي" و"لايفيرا" بحيث تقوم الأخيرة بموجبه بتسخير منشآتها الحديثة ذات القدرات المتقدمة لصناعة المنتجات الدوائية رفيعة الجودة، مستفيدةً بذلك من الإمكانيات الواسعة التي تحظى بها شركة "أرابيو" ومجموعة تمر على الصعيدين المحلي والإقليمي في توزيع اللقاحات وغيرها من المنتجات الدوائية الرئيسية.
ومن خلال هذه الشراكة، سيتم الاستفادة من خبرة "سانوفي" لا سيما في مجال التكنولوجيا الحيوية وذلك لتصنيع 7 لقاحات. فيما ستقوم "أرابيو" بتوريد اللقاحات والمنتجات الصيدلانية الحيوية الأخرى في السوق السعودية.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة قام الشهر الماضي بإنشاء "Lifera" المتخصصة في صناعة المنتجات الدوائية الأساسية والمنقذة للحياة في المملكة بما فيها الأنسولين واللقاحات وأدوية البلازما والأجسام المضادة وغيرها.
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