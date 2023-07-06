اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد السعودية

شركة تابعة لـ"PIF" توقع مذكرة لزيادة الإنتاج المحلي للقاحات

لتصنيع 7 لقاحات في السعودية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة لايفيرا للأدوية الحيوية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة سانوفي الفرنسية، وشركة أرابيو، السعودية بهدف تعزيز التصنيع المحلي للقاحات في المملكة.

وبموجب مذكرة التفاهم ستستكشف كل من "لايفيرا" و"سانوفي" و"أرابيو" فرص التعاون لتعزيز استراتيجية توطين صناعة اللقاحات في المملكة، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات المقترحة مثل توقيع عقد تصنيع بين "سانوفي" و"لايفيرا" بحيث تقوم الأخيرة بموجبه بتسخير منشآتها الحديثة ذات القدرات المتقدمة لصناعة المنتجات الدوائية رفيعة الجودة، مستفيدةً بذلك من الإمكانيات الواسعة التي تحظى بها شركة "أرابيو" ومجموعة تمر على الصعيدين المحلي والإقليمي في توزيع اللقاحات وغيرها من المنتجات الدوائية الرئيسية.

مادة اعلانية

ومن خلال هذه الشراكة، سيتم الاستفادة من خبرة "سانوفي" لا سيما في مجال التكنولوجيا الحيوية وذلك لتصنيع 7 لقاحات. فيما ستقوم "أرابيو" بتوريد اللقاحات والمنتجات الصيدلانية الحيوية الأخرى في السوق السعودية.

"مودرنا" تبرم صفقة لتطوير عقاقير "mRNA" في الصين قصص اقتصادية لقاح كورونا "مودرنا" تبرم صفقة لتطوير عقاقير "mRNA" في الصين

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة قام الشهر الماضي بإنشاء "Lifera" المتخصصة في صناعة المنتجات الدوائية الأساسية والمنقذة للحياة في المملكة بما فيها الأنسولين واللقاحات وأدوية البلازما والأجسام المضادة وغيرها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقابلة خاصة للعربية مع السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شن مقابلة خاصة للعربية مع السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط