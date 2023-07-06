16 يوليو.. "البحري" تبدأ توزيع 5% أرباحا نقدية عن العام الماضي

تبدأ الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) صرف أرباح المساهمين عن العام المالي 2022م يوم الأحد 16 يوليو 2023م عن طريق بنك الرياض بواقع 0.5 ريال لكل سهم.

ووافقت الجمعية العامة للشركة التي عقدت بتاريخ 19 يونيو الماضي على توصية المجلس بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 5% ،عن عام 2022 بإجمالي246.1 مليون ريال ،على 492.1 مليون سهم بواقع 0.5 ريال للسهم.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم إن أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين لأسهمها يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية 19 يونيو 2023 والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقية.

وأوضحت أن المساهمين الذين لديهم (محافظ استثمارية) مربوطة بحساب بنكي فعال لدى أحد البنوك المحلية سيتم إيداع أرباحهم مباشرة في حساباتهم.

أما المساهمون الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، والذين لديهم شهادات أسهم، عليهم مراجعة أحد فروع بنك الرياض لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة.